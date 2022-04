Para el segundo día de actividad en el México City Open 2022 seguirá la ronda de dieciseisavos de final para conocer a los rivales de los ganadores de este lunes.

De esta manera, se definirán los últimos invitados a los cuartos de final del torneo que se realiza en el Centro Deportivo Chapultepec.



Hoy vuelve la presencia mexicana a las canchas de arcilla, en el estadio Rafale Osuna, el duelo que tendrá al tenista tricolor es Alex Hernández.

Mientras que en la cancha 1, Manuel Sánchez competirá junto a Bernard Tomic en dobles, esta dupla se medirá a los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos.

¿Cuáles son los partidos de este martes 5 de abril?

-

ESTADIO

Evgeny Donskoy vs Tomas Martin Etcheverry (11:00 am)

Goncalo Oliveira vs Juan Ignacio Londero

Elmar Ejupovic vs Alex Hernández

Facundo Bagnis vs Juan Pablo Ficovich

GRANDSTAND

Andrej Martin vs Jesper de Jong (11:00 am)

Marc-Andrea Huesler vs Gilbert Klier Junior

Renzo Olivo vs Nick Chappel

Facuendo Mena vs Nicolas Barrientos

CANCHA 1

Keegan Smith vs Pedja Krstin (11:00 am)

Federico Gaio vs Mateus Alves

Boris Arias / Federico Zeballos vs Manuel Sánchez / Bernard Tomic (03:00 pm)

Marc-Andrea Huesler / Evan King vs Jesper De Jong / Bart Stevens