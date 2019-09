Mexicanos no participarían en Mundial de Frontenis por falta de presupuesto

El sueño de los 12 atletas que representarían a México en el Mundial Sub-22 de Frontón de 30 metros en Tenerife, España se ve amenazado por la austeridad en el deporte.

La Federación Mexicana de Frontón notificó a los atletas -a 11 días de que iniciara el torneo- que no se les podría apoyar economicamente, pese a que el presidente del organismo, Pedro Santamaría Saldaña, había prometido hospedaje y alimentación.

Ante esto, los 12 frontenistas ya buscan alternativas para poder costear su viaje al otro lado del Atlántico, a 8 mil 287 kilómetros de la Ciudad de México. Una de ellas: el boteo.



A través de redes sociales han denunciado la injusticia que es contraria la postura que anunció Ana Guevara al inicio de su gestión en la Conade. Además de pedir apoyo a cualquier persona para lograr el sueño de representar a su país a nivel internacional.

Asimismo, el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Luis Molina, ayudará a los seleccionados Sub 22 con parte del premio que recibió del Gobierno de la República por su participación en la justa veraniega.



1/3 Lamentable la postura de la @CONADE @AnaGabrielaGue al no apoyar al deporte, tal y como dió la instrucción nuestro presidente @lopezobrador_ dejando sin recursos a la Selección Nacional Sub-22 de #PelotaVasca para asistir al Campeonato Mundial Sub-22 — Diego Lomelí Collado (@diegol1289) September 18, 2019

"Creo que esta noticia rompe con las aspiraciones de los chavos, sobretodo porque se los notificaron pocos días antes del evento y rompe con su ilusión", comentó Molina en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

El medallista panamericano adelantó que el fin de semana se llevará a cabo un evento de exhibición en el Club España, donde pedirán de cooperación voluntaria. Además, la marca que los patrocina (Master Pro) les regalará raquetas para que sean rifadas.



2/3 impresentables, @Israelbmorteo @AnaGabriela evadiendo su única responsabilidad, impulsar el deporte y aún peor, a los jóvenes que han dejado la piel por representar a #México en las justas internacionales, no son ni la sombra de lo que nuestro presidente @lopezobrador_ quiere — Diego Lomelí Collado (@diegol1289) September 18, 2019

3/3 a 7 días de tener que partir @AnaGabrielaGue @CONADE se les ocurre al fin informar que NO HAY PRESUPUESTO para apoyar una justa importante para #México @lopezobrador_ #PelotaVasca deporte que en @Lima2019Juegos dió tantas satisfacciones @emoctezumab — Diego Lomelí Collado (@diegol1289) September 18, 2019



A través de un comunicado, Alfonso Escartín, secretario de la Federación, indicó: "Me confirman que no es posible apoyar con el recurso económico al evento del Campeonato del Mundo Sub-22 en cancha de 30 metros, ofreciendo la explicación que no ha sido autorizado la ampliación al presupuesto de CONADE y que es prioritario las competencias que otorgan lugares para el ciclo olímpico".

Lo anterior tras una reunión con el Lic. Jesús Díaz Muñoz Subdirector de atención a Federaciones Nacionales y Deportistas Alto Rendimiento y previa entrevista con el Lic Israel Benítez Subdirector de Alto Rendimiento