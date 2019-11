El mexicano Carlos Ortiz se quedó a un impacto de forzar el desempate en el Mayakoba Classic.

Después de decidir no jugar el hoyo 18 ayer por la tarde por falta de luz, el tapatío recorrió la última bandera solo, en busca de un birdie que lo mantuviera con vida.

Sin embargo, el estadounidense Brendon Todd fue consistente y se quedó con el título de El Camaleón.

Ortiz concluyó el Mayakoba Classic con una tarjeta de 19 golpes bajo par y se quedó en el segundo lugar —empatado con Vaughn Taylor y Adam Long—, su mejor resultado en el certamen caribeño.

El campeón, quien jugó cuatro hoyos este lunes, embocó un par en la bandera 18 para asegurar su victoria y dejar al tricolor y la afición que se presentó temprano en el club caribeño.

“Me voy muy contento. Jugué bastante bien y los resultados son un reflejo se todo el año”, comentó 'Charlie', después de la ronda.

