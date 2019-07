Silverstone.— Mercedes retomó su supremacia en la Fórmula Uno, con Valterri Bottas en la pole position, seguido por Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Las flechas plateadas dominaron la clasificación en el Circuito de Silverstone, por encima de Charles Leclerc, de Ferrari, y los Red Bull, Max Verstappen y Pierre Gasly.

“Se siente bien. El fin de semana se ve muy apretado y no siempre tienes una vuelta tan buen en equipo. Estoy feliz de salir primero”, dijo Vottas, quien consiguió su cuarta pole de la temporada.



That was the closest qualifying for 176 races... when Vettel beat Alonso by 0.002s #BritishGP #F1 pic.twitter.com/3IOGtZxPbr

— Formula 1 (@F1) 13 de julio de 2019