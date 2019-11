Perder la máscara en la Arena México es una marca que nunca se podrá quitar el luchador Mano Negra.

Sin embargo, aquella derrota a manos de Atlantis, no fue una afrenta suficiente para provocar en él un mal deseo a la que más de 25 años después considera su casa. Un lugar del que se se despedirá profesionalmente el próximo 6 de diciembre, pero de donde nadie lo sacará jamás.

La figura de Jesús Reza es parte ya de la rutina de la México. En el gimnasio, en sus pasillos, durante las funciones, siempre está ahí, pareciera que su alma se queda cuando él se retira a su verdadero hogar.

Subir al ring ya es poco común en él, hacerlo en el más sagrado de México lo es más, así que agradece tener la oportunidad “de volver a acceder de nueva cuenta al evento de leyendas, una noche que servirá para retirarme oficialmente, este 6 de diciembre será mi última lucha en la Arena México”.

Acepta que no había otro marco para irse, ‘colgar el guante’ que lo identifica dentro y fuera de los enlonados. “Aquí luché en mis primeras presentaciones, tiempo después logré encabezar varios programas en la empresa. La misma arena, la gente diferente y una satisfacción enorme de poder hacer esto en mi casa, la llamo así porque aquí entreno y estoy todo el tiempo, eso me hará sentir poco el retiro, porque no estaré del todo alejado de este maravilloso mundo”.

Y se va, porque en el fondo sabe que a su edad, todo es más peligroso. “A estas alturas una lesión ya no se soporta igual. Me estoy adelantando al tiempo para anunciar mi retiro. Aunque ya no tenga actividad en el ring, la afición me seguirá recordando porque tengo a mis hijos y nietos luchando, de alguna u otra manera siempre me van a recordar a través de ellos”.

Una dinastía que nació con las hazañas del Rebelde, padre de Reza y que con cuatro generaciones de azotarse amenaza con crecer. “Es muy probable que mi hijo regrese a la actividad de la lucha libre, con un año que él se prepare estará listo para retomar su carrera, ojalá que así lo decida y pueda tener una reaparición en la Arena México”.

La posibilidad le roba un suspiro y lo regresa a la noche de su adiós para reconfortarse. “No estoy nostálgico ni triste, sino lleno de vitalidad. Es una función normal para la gente pero muy especial para mi”.

En su última batalla, compartirá esquina con Súper Astro y Negro Navarro para encarar al Negro Casas, Blue Panther y Virus. La velada incluirá la presentación de Canek y el Rayo de Jalisco Jr.

