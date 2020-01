Después de superar un 2019 plagado de altibajas y terminarlo como campeona de Lucha Capital, en el año que empieza a rodar, la ruda Keira solo piensa en crecer y advirtió que nada la detendrá en su intento.

Es una realidad que ceñirse ese fajín le cambió el rumbo a su carrera. “En el 2019 me lesioné y tenía que regresar por todo, lo hice y la prueba es que terminé el año como campeona de Lucha Capital. Nadie creía en mi y significa mucho haber ganado, siempre que subo al ring lo hago con entrega, gané bien y es una satisfacción tenerlo en mi poder”.

Cada lucha es un reto nuevo, así que pese a estar ‘tocada’ de la rodilla, no puede guardarse nada, “no puedo cuidarme de más porque enfrente hay rivales fuertes. He tenido que fortalecer la mente, en cuanto a la lucha no dejo de entrenar, siempre me he caracterizado por innovar y no hacer lo mismo que el resto”.

Lejos de conformarse, el hambre de gloria de la enmascarada, crece día a día. “Quiero todo: máscaras, cabelleras, campeonatos y no me importa si es de la empresa o de afuera. Tengo pendiente la rivalidad con Chik Tormenta, la voy a esperar porque esa máscara es para mi.

También me interesa poner en su lugar a Vanilla Vargas”.

Al preguntarle qué le dejó la lesión que la obligó a dejar vacante el ‘Reina de Reinas’, la ruda de Tepito compartió. “Nunca me había pasado una lesión de este tipo, que me sacara meses de la lucha libre. Estaba acostumbrada a un ritmo de vida y me bajó el autoestima, todos los sentimientos se me revolvieron, pero siento que fue una pausa que tenía que hacer para valorar mi carrera, para valorar mi cuerpo, porque muchas veces no lo hacemos”.

Y es que, “nos preparamos para ser las mejores luchadoras, pero nunca para enfrentar una lesión. Sucedió en el momento que menos la esperaba. Me salvé de la operación y aunque me siento ‘tocada’ de la rodilla, vengo a demostrar que el 2020 será mi año”.

Este 25 de enero, Keyra sera parte del inicio de la gira 2020 de Triple A, ´Nacimos para luchar', cuando aliada a Arez, busque el campeonato de parejas mixtas, en poder de Lady Maravilla y Villano III Jr. Dos parejas más buscarán también los centros.

La batalla estelar en el Pepsi Center, será protagonizada por Rush, L.A Park y Bestia del Ring,quienes se medirán con Psycho Clown, Pentagón Jr. y Fénix.

