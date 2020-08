Los Clippers eliminan a los Mavericks y avanzan a las semifinales

Con un Kawhi Leonard brillante, Los Angeles Clippers eliminaron este domingo a los Dallas Mavericks al vencerlos 111-97, ganaron la serie 4-2, clasificando a una de las semifinales de la Conferencia Oeste de la temporada de la NBA.

Kawhi, aportó 14 rebotes, en una jornada en la que terminó con 33 puntos, sumando el quinto juego consecutivo en el que anota más de 30 tantos. El gran momento del jugador fue escoltado ofensivamente por el pívot bosnio Ivica Zubac, con 15 puntos y 11 rebotes, y Paul George también con 15 unidades, nueve capturas y siete asistencias.

Por su rival, como siempre, destacó el esloveno Luka Doncic que acarició el ´triple-doble´, al terminar con 38 puntos, nueve rebotes y nueve servicios para anotación.

Los Clippers se fueron al descanso intermedio al frente 57-51 y al término del tercero se iban arriba por 85-74.

Por su parte, Doncic coronó una magnífica primera postemporada con sus 38 puntos, incluso sin su compañero de equipo Kristaps Porzingis (lesionado).

Los segundos cabezas de serie de la Conferencia Oeste se medirán ahora en las semifinales con el ganador del duelo entre los Denver Nuggets y los Utah Jazz, que favorece a los últimos por 3-2.

The @LAClippers advance as Kawhi Leonard becomes the 1st player to go for 30+ PTS, 10+ REB, 5+ AST and 5+ STL in an #NBAPlayoffs game since Gary Payton in 2000.

33 PTS | 14 REB | 7 AST | 5 STL pic.twitter.com/LsVno6yhfA

— NBA (@NBA) August 30, 2020