Leclerc conquista Monza; Sergio Pérez culmina en séptimo

El monegasco Charles Leclerc firmó su segunda victoria consecutiva en el Mundial de Fórmula 1, una semana después de haber ganado la carrera en Bélgica, al imponerse este domingo en el Gran Premio de Italia, con lo que Ferrari rompió además una sequía de triunfos en su país que duraba desde 2010.

Leclerc dominó en Monza a los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y del británico Lewis Hamilton, segundo y tercero en el podio. Por contra, su compañero de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, apenas fue decimotercero.

Mientras tanto, Sergio Pérez tuvo una buena carrera, luego de que se recuperara de un accidente sufrido el viernes, en la primera práctica del día que incluso le impidió registrar un tiempo.

El piloto de Racing Point volvió el sábado sin mucho éxito. Había terminado en el puesto 15, que, en el papel, impedía que hiciera un buen papel en Monza. Pero los problemas no terminaron ahí, luego de que una avería en el motor lo relegaran hasta el último puesto de la parrilla de salida.

Ya en la carrera supo lidiar con las condiciones de la pista y de las dificultades que tuvo durante el viernes y sábado para finalizar con un séptimo sitio, que le permiten retomar el ritmo en la segunda parte del campeonato.



