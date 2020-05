The Last Dance: Sale audio que revela que Michael Jordan mintió

En los primeros minutos de la serie documental de The Last Dance, Michael Jordan contesta que él no fue el factor para que Isiah Thomas no fuera seleccionado para conformar el Dream Team de Barcelona 1992.

Pues.... el gran Michael al parecer faltó a la verdad porque el audio de una entrevista que se hizo en esa época dice lo contrario.

En la antigua entrevista se escucha a la leyenda de los Bulls decir que él pidió al comité de selecciones que Thomas no fuera parte del equipo que meses más tarde ganaría el oro en la mayor exhibición del basquetbol olímpico.

"Rod Thorn me llamó. Le dije: 'Rod, no jugaré si Isiah Thomas está en el equipo'. Me aseguró. Me dijo: '¿Sabes qué? Chuck [Chuck Daly] no quiere a Isiah. Por lo tanto, Isiah no va a ser parte del equipo", se escucha en el audio.

La rivalidad entre Jordan y Thomas siempre fue muy grande dentro de la duela, pero el considerado mejor basquetbolista de la historia, siempre negó que pasara al ámbito personal.

Por su parte, Thomas admite que todavía está "personalmente herido" que no se le pidió que fuera parte de ese legendario equipo de ensueño de 1992.

A pesar de capturar marcas de audiencia, The Last Dance ha sido criticada por tener una visión muy favorable de Jordan