La Lucha del Rey, la dura realidad en la lucha libre mexicana

Hasta hace unos meses, la lucha libre era un tema ajeno en la vida de Christian Durán, comunicólogo y videasta, quien durante un taller descubrió una realidad abrumadora que domina el pancracio mexicano, la de los llamados estetas independientes, que batallan con pocas garantías a su favor y son poco conscientes de ello.

Una premisa que pobló el cortometraje La Lucha del Rey, que ha incursionado en algunos festivales internacionales en los últimos meses. "La idea salió de la manera más extraña. Tomábamos un taller y era un proyecto dentro del mismo, pero fue creciendo y los principales sorprendidos de lo que está pasando, somos nosotros", acepta Durán.

Otro de los talleristas tenía la temática de la lucha libre bien metida en su trabajo, y en conjunto aterrizaron la idea alrededor de lo que sucede en el gremio mexicano que invierte parte de su vida en los costalazos.

Era momento de encontrar al personaje para emprender la aventura que se cristalizó entre julio y agosto del 2019, para presentar el resultado en diciembre pasado.

ENTÉRATE: 30 Luchadores han muerto en dos meses

"Se buscaba un personaje que tuviera un oficio aparte de la lucha libre, queríamos mostrar esa doble vida que llevan los luchadores, al menos en el terreno independiente", comparte.

Después de platicar con luchadores reconocidos de las dos empresas más grandes de México, descubrieron en Rey Justicia a la figura ideal para este reto.

"Funcionaba porque no era un estilo de vida dramático, no queríamos algo tendencioso o morboso. Nos gustó su perfil, de un luchador que pretende reactivar un sindicato de luchadores, por ejemplo. Nos pareció una historia que no llegaba al extremo y que reflejaba lo que estábamos buscando".

Perspectiva que confirmó en una visita a la Arena México, cuando una persona ligada de forma directa a la industria, le reveló los sueldos de los gladiadores que en esa tarde dominical arriesgaban la vida sobre el ring, "esta persona me dijo que los luchadores sienten que ganan bien y eso redondeó nuestra idea, acerca de que el luchador, muchas veces es explotado y no solo no lo saben, sino que además no creen que sea así".

Así que aliados a Rey Justicia, el cortometraje busca que los jóvenes luchadores que cobran casi nada o no cobran, entiendan que no deben sacrificar tanto y que sepan que lo que están ofreciendo tiene un valor. "Al final, también creemos, que no es que sean totalmente explotados, sino que es una industria abandonada que no cuenta con una buena organización. Motivarlos, no tanto a no dejarse explotar, sino que sepan que pueden organizar mejor su espectáculo para bienestar de todos".

La Lucha del rey ha sido premiada ya en 'Indie for you' en los Ángeles, California, y este domingo se presenta en 'The Americas Film Festival' de Nueva York, por ahora, la única plataforma en la que se puede ver. Será una trasmisión gratuita por medio de un registro en la página del evento. "También tenemos la selección oficial del Festival de Cine de Oro Negro en Veracruz, que se realiza en México, aunque sin fecha definida aún".

Una experiencia que promete no quedarse en un corto. "Todos nos quedamos con ganas de realizar un largometraje, quedaron muchas cosas por decir, que no pudieron entrar en 18 minutos de filmación".