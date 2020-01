La periodista estadounidense Felicia Sonmez fue suspendida de su cargo en el Wahsington Post, luego de publicar en su cuenta de Twitter una noticia antigua sobre una acusación de violación en contra de Kobe Bryant exjugador de los Lakers.

El tuit de la reportera causó el enojo de los usuarios en redes sociales pues el mensaje salió después de que se diera a conocer la muerte de "Black Mamba" en un accidente de helicóptero.



Los mensajes fueron eliminados tras la presión de los usuarios en Twitter.

Hey @feliciasonmez you must have accidentally deleted your terrible, attention-seeking, victim-claiming tweets. Don't worry, I kept them for you. pic.twitter.com/lByFGd36Gs

— Today in Mavs Facebook (@Mavs_Facebook) January 27, 2020