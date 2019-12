Jugador de hockey es diagnosticado con cáncer de huesos

Los Flyers de Filadelfia, equipo de hockey sobre hielo de la NHL, anunciaron que su jugador Oskar Lindblom fue diagnosticado con Sarcoma de Ewing, una especie de cáncer de huesos.

"Los Flyers harán todo lo posible para apoyar a Oskar y ayudarlo a asegurar la mejor atención médica disponible", dijo el presidente del equipo y gerente general Chuck Fletcher en un comunicado de prensa. "Por respeto a Oskar y su familia, el equipo no tendrá más comentarios en este momento y pide que se le otorgue a Oskar un período de privacidad para que pueda centrar sus esfuerzos en su tratamiento y en un retorno a la salud".

El equipo anunció que el sueco, quien apenas tiene 23 años de edad, no volverá a jugar con el equipo esta campaña, precisamente para que pueda atender sus problemas de salud.

Los Flyers anunciaron que Lindblom fue diagnosticado por médicos líderes de la Universidad de Pennsylvania. Serán precisamente ellos quienes estén a cargo de tratamiento.

El ala izquierda sueca vive su tercera temporada en la NHL, en la que ha anotado 11 goles. Está empatado como uno de los líderes anotadores del equipo.



“We love @oskarlindblom. He’s a strong kid and we have his back...Right now we just want to win hockey games for Oskar. We know he would like that...It puts things in perspective.” @28CGiroux on supporting #OskarStrong. pic.twitter.com/BpWFNTOdHr

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) December 14, 2019