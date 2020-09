Joe Biden critica a Donald Trump por irse a jugar golf

Como ha sido costumbre en su administración, el presidente Donald Trump se fue a jugar golf durante el fin de semana, por lo que fue criticado por Joe Biden, su contrincante para las elecciones federales en Estados Unidos.

Un video en redes sociales se hizo viral, en el cual se aprecia al mandatario en el tee de salida de un hoyo en su club privado de Virginia.

Las imágenes ya tienen más de 1.5 millones de vistas en Twitter, por lo que Biden, del Partido Demócrata, no desaprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje.

Lee también: El mexicano Isaac Alarcón fue cortado por los Cowboys de Dallas

“Señor Presidente, suficiente con sus viajes a jugar golf y tuits erráticos. Es hora de que se ponga a trabajar y controlar la expansión del virus”, publicó el candidato de izquierda en Estados Unidos.

En el país vecino se han confirmado 6 millones 240 mil casos de Covid-19 y 186 mil personas han perdido la vida.

Mr. President, enough with the weekend golf trips and erratic tweets. It's time for you to get to work and control the spread of this virus. https://t.co/SfsEQMgc5z

— Joe Biden (@JoeBiden) September 5, 2020