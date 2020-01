Golfista con un solo brazo logra hoyo en uno y rompe las redes sociales

Laurent Hurtubise puede ser un aficionado, pero dio el mejor golpe del día del torneo The American Express.

Hurtubise, que nació con un brazo, hizo un hoyo en uno en el cuarto hoyo de 151 yardas del PGA West's Stadium Course. Juega con su brazo izquierdo mientras su derecha termina justo debajo de su codo.

Los aficionados compiten junto a los profesionales en el pro-am en The American Express y Hurtubise ha jugado en el evento varias veces. También realizó un disparo desde 60 yardas en 2018.

Inspirational.

Laurent Hurtubise was born with one arm and started playing golf at age 11.

On Thursday, he made an ace at @theamexgolf. pic.twitter.com/0Rpa8FhpyD

— PGA TOUR (@PGATOUR) January 17, 2020