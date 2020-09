El campeón de la Conferencia Este, el Miami Heat, y los campeones de la Conferencia Oeste, los Los Ángeles Lakers, empezarán las Finales de la NBA 2020 presentadas por YouTube TV el miércoles, 30 de septiembre. Las Finales de la NBA llegarán a los aficionados en 215 países y territorios en 48 idiomas.



YouTube TV ha renovado su asociación comercial multianual con la liga como presentador de las Finales de la NBA, la WNBA y la NBA G League. Los planes de YouTube TV para las Finales de la NBA incluyen el lanzamiento de un nuevo anuncio de televisión, destacando la marca a través de la arena y dándole vida a la experiencia del producto con incorporaciones innovadoras de transmisión en ABC.



Aquí están algunos números del Reinicio de la NBA y las Finales de la NBA 2020.

Miami Heat vs. Los Ángeles Lakers

• Miami está buscando su cuarto campeonato de la NBA.

• El Heat es el primer equipo que ha llegado a las Finales de la NBA después de terminar en el quinto lugar en su conferencia desde que el formato actual de los playoffs fue implementado en la temporada 1983-84.

• Miami y Los Ángeles terminaron en el 10º lugar en sus respectivas conferencias la temporada pasada, marcando la primera vez que las Finales de la NBA presentan a dos equipos que no calificaron para los playoffs la temporada anterior.

• Los Lakers intentan ganar su 17º campeonato de la NBA, con lo que empatarían a los Boston Celtics como las franquicias con más campeonatos en la historia de la liga.

Jugadores, Entrenadores y Ejecutivos

• Presidente del Heat Pat Riley fue entrenador de los Lakers durante la década de los 80 cuando ganaron cuatro campeonatos.

• Esta es la quinta aparición en la Finales de la NBA para Erik Spoelstra como entrenador en jefe de Miami.

• LeBron James jugará en sus décimas Finales de la NBA, uniéndose a Bill Russell (12), Sam Jones (11) y Kareem Abdul-Jabbar (10) como los únicos jugadores con 10 apariciones o más.

• Quince jugadores participando en estas Finales de la NBA han jugado en la NBA G League, incluyendo a seis de los Lakers y nueve miembros del Heat.

• Anthony Davis de Los Ángeles está promediando 29.6 puntos en los playoffs durante su carrera. Sólo dos jugadores tienen un promedio de puntuación más alto en los playoffs (mínimo 25 juegos): Michael Jordan (33.4 ppy) y Allen Iverson (29.7 ppj).

• El novato Tyler Herro del Miami Heat será el primer jugador nacido en los años 2000 en jugar en las Finales de la NBA.



El NBA Campus en Disney

• Tres hoteles en Disney World se han utilizado para alojar a jugadores, entrenadores, personal de equipos, medios de comunicación, locutores y personal de la liga en el campus de Orlando.

• Los Lakers y el Heat ahora están en su 12ª semana viviendo en el Gran Destino Tower en Coronado Springs. Juego 1 de las Finales de la NBA el 30 de septiembre marca el día 85 en el campus para los dos equipos.

• Veintidós equipos de la NBA se reunieron en Florida para completar la temporada 2019-20.

• Se han utilizado más de 115 vehículos para transportar a jugadores, entrenadores, árbitros, personal de apoyo, operadores de locales, medios de comunicación y personal de la red de televisión en todo el campus.

• Casi 150 miembros del staff de NBA quienes trabajan en diferentes departamentos han estado viviendo en el campus por más de 100 días.

• Se han reservado más de 525 excursiones de pesca en el campus.

• En promedio, 700 paquetes llegan diariamente al campus al almacén de distribución de 28,300 pies cuadrados en Coronado Springs, incluyendo un récord de casi 1,200 paquetes en un sólo día.

• Según fuentes de la liga, se han jugado más de 1,800 partidos de “pickleball” en el campus de la NBA en Disney.

• La NBA ha organizado más de 3,600 sesiones de Zoom para los medios, transmitiendo casi 1.9 millones de minutos de entrevistas con jugadores y entrenadores.

• Se estima que se reservaron 106,000 noches de habitación para el reinicio.



Las Finales en EU

• Doris Burke será la primera mujer en participar como analista de juegos para las Finales de la NBA en cualquier plataforma, cuando se una a Marc Kestecher y al analista P.J. Carlesimo para la cobertura de ESPN Radio.

• Rachel Nichols será reportera dentro de la duela por primera vez durante la cobertura de ABC.

• Mike Breen, Jeff Van Gundy y Mark Jackson, de ABC/ESPN, trabajarán juntos por 12a ocasión en Las Finales.

• Jeff Van Gundy será analista por 14a ocasión consecutiva en Las Finales de la NBA, la mayor cantidad para cualquier analista para una cobertura de televisión.

• Mike Breen tendrá su 15a aparición consecutivo en Las Finales de la NBA, la mayor cantidad para un comentarista.

• ESPN producirá Las Finales para ABC por 18o año consecutivo.

HEAT CULTURE.

LAKE SHOW.

NBA FINALS.

Game 1 of the #NBAFinals presented by YouTube TV featuring the @MiamiHEAT and @Lakers begins tonight at 9:00 PM ET on ABC!

: “Don Life” by @BigSean pic.twitter.com/B7BSOaqTq6

— NBA (@NBA) September 30, 2020