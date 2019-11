Roger Federer sorprendió a los conductores de un programa de televisión estadounidense cuando apareció como camarógrafo antes de una entrevista que tuvieron con él.

El tenista suizo llegó de forma inesperada al programa Today, en el que platicó acerca de su reciente gira en Latinoamérica, su nuevo proyecto en una empresa de tenis, y sobre sus hijos.

Apenas el sábado, Federer se enfrentó al alemán Alexander Zverev en la Ciudad de México, su compañero en el tour latinoamericano, ante más de 42 mil personas, en la atiborrada Plaza de Toros Monumental de México.

El Federer vs Zverev es el partido de tenis con mayor público que se tenga registro, superando el duelo de Kim Clijsters y Serena Williams en Bruselas, Bélgica, en 2010. Aquella vez asistieron 35 mil 681 espectadores.

Además, el show continuó y el dúo viajó a Ecuador para jugar el domingo, su cuarto y último duelo en la región.

We have new camera operator in the house today … @rogerfederer! pic.twitter.com/mPTqoqcPkJ

— TODAY (@TODAYshow) November 25, 2019