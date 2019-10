F1 presenta nuevas reglas y monoplazas

La Fórmula Uno prometió que el 2021 arranca una nueva etapa y hoy presentó el modelo que utilizarán los monoplazas para esa temporada.

La máxima categoría del automovilismo publicó el prototipo de los bólidos, que lucen un diseño moderno y que, según la F1, permitirá un mejor control y balance para los pilotos.

La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) también presentaron las reglas que empezarán ese mismo año, de las cuales sobresale un tope de costos para una mejor competencia durante la temporada.

A partir del 2021, los equipos sólo gastarán 175 millones de dólares.

“Respetamos profundamente el ADN de la Fórmula 1, que es una combinación de una gran competencia deportiva, pilotos con talento y valentía únicos, equipos dedicados y tecnología de punta. El objetivo siempre ha sido mejorar la competencia y la acción en la pista y, al mismo tiempo, hacer del deporte un negocio más saludable y atractivo para todos”, comentó Chase Carey, presidente de la F1.

Para evitar que la campaña solamente sea disputada entre Mercedes, Red Bull y Ferrari, como ha sucedido en la última década, se arregló que cada escudería no exceda más de 175 mdd por año.

El tope cubre los gastos relacionados con el rendimiento del automóvil; excluye todos los costos de comercialización, las tarifas de los pilotos de carrera y los costos de los tres miembros del personal mejor pagados del equipo.

Equipos como Williams ejecutan programas de automóviles Heritage, también se excluirán, al igual que todos los impuestos a las ganancias corporativas y otras actividades que no sean F1. Sus costos de propiedad, como la fábrica, los costos de bonificación de empleados y las tarifas para ingresar al campeonato y comprar superlicencias también están exentos.

El costo de comprar un acuerdo de suministro de motor para el cliente, que se ha limitado a 16.7 millones de dólares por temporada, así como los costos de vuelo y hotel para la carrera y los viajes de prueba no cuentan.

