Es la oportunidad de mi vida: Oscar Jiménez

Después de una larga semana, el momento llegó y Oscar Jiménez por fin estuvo en el arco azulcrema en un partido de Liga.

Con Agustín Marchesín parecía imposible que Jiménez apareciera con el América, pero la oportunidad llegó.

"Sí, claro que lo es (la oportunidad de su vida). No me queda más que trabajar. Sabemos que la directiva está buscando trabajo, pero vivo el presente y me voy feliz en casa", declaró Jiménez sobre su debut en Liga con las Águilas.

Sobre la confianza que pueda tener Miguel Herrera en el arquero mexicano, Oscar fue claro y aseguró no dudar en ese aspecto.

"Si estás en el grupo es porque tienes la confianza de Miguel. Te quiere y te necesita. Eso no tengo duda. Hay muchos equipos que quisieran tener este 11 de suplentes", aseveró.

El arquero del América se dijo "contento por el apoyo que tuvo de la afición americanista y reafirmó que en el América no tienes dos oportunidades", sentenció.

