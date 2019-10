El Soberano va tras récord del Tarzán López

Dueño de uno de los campeonatos más longevos en la historia de la lucha libre mexicana, el nacional welter, el Soberano Jr. se ha eternizado en el trono y piensa en alcanzar el récord de más tiempo como monarca, que implantó el Tarzán López.

El 12 de mayo del 2017 en la Arena México inició el reinado del joven lagunero cuando destronó a Rey Cometa, y aunque está lejos de las 16 defensas que sumó Sangre Azteca (tiene 5), le falta poco para alcanzar al campeón más longevo de este cetro. “Aproximadamente llevo 870 días y voy por el récor de mil 27 días que logró el Tarzán López”, compartió el esteta en el programa CMLL informa.

No ha sido una aventura sencilla para el enmascarado, quien dejó su tierra a los 15 años en busca del sueño de ser estrella en la Arena México. “En Torreón, cuando trabajaba de staff en funciones veía a luchadores como Volador, Místico y la Máscara. Ahora empezarme a convertir en lo que ellos eran para mi es impresionante”.

Su pasión por los costalazos ha crecido arriba del ring, pero abajo de él sigue ligada a su amor como aficionado.

“Cuando era niño tenía una colección de aproximadamente 37 máscaras, algunas rotas (todas luchadas). Mi padre las regaló, pero sigo siendo un fanático de la lucha libre, veo funciones de México y otras empresas, es algo que me apasiona”.

La intensidad con la que enfrenta su profesión le ha costado más que sudor, lleva semanas batallando con una lesión y no ve para cuando sentarse a descansar.

“La empresa ha puesto su mirada en la sangre nueva, en el semillero que hay y tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos están presentando. Tengo una recomendación de descansar quince días pero no lo he hecho, sé que es malo no atender las lesiones ni reposarlas, pero sigo en el camino y con la rivalidad con Templario encima, no puedo decir que no puedo porque estoy lesionado”.

