Durante su caminata en la primera ronda del Mayakoba Classic, el noruego —nacido en México— Kristoffer Ventura conversó en tres idiomas, convivió con uno de sus mejores amigos y su abuelo, don Fortino, lo observó desde la galería, algo que no sucedía desde hace más de 15 años.

A pesar de que representa a Noruega dentro del PGA Tour, Ventura pasó la primera mitad de su vida en Puebla. En 2007 se mudó al país natal de su madre Charlotte, donde creció en su golf y se convirtió en profesional.

“Lo más complicado fue escoger la nacionalidad para competir. Al final, me incliné por Noruega, ya que ahí me formé. Fue como si me preguntaran a quién quiero más, si a mi mamá o mi papá”, comentó el jugador de 24 años.

El egresado de la Universidad de Oklahoma State no estuvo solo en su crecimiento por los clubes nórdicos. En la adolescencia conoció a Viktor Hovland, con quien forjó una fuerte amistad y ayer fue su compañero de grupo en la primera jornada del Mayakoba Classic.

Fue por esto que Kristoffer habló tres idiomas durante la ronda inicial del torneo caribeño. Si platicaba con Viktor, lo hacía en noruego; con el mexicano Álvaro Ortiz —el otro integrante del grupo—, en español y con su caddie, en inglés.

Lo más emotivo para Ventura en su presentación como profesional en México fue la visita de su abuelo. “No lo veía desde el año pasado”, narró el señor poblano. “Me encantó que estuviera mi abuelo. Le conseguí una silla de ruedas para que se moviera. A veces, volteaba a verlo y siempre me saludaba”, cerró Kris.

