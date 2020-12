El espectáculo del hijo de Tiger Woods

El golfista de apellido Woods y quien cubría sus palos con figuritas de felpa en forma de tigre jugó bien el sábado… y Tiger tampoco estuvo mal.

Charlie Woods, el hijo de 11 años del 82 veces campeón del PGA Tour, debutó el sábado ante la televisión nacional durante la primera ronda del PNC Championship. Y de acuerdo con su padre, quien ha ganado 15 Majors en su ilustre carrera, el niño jugó como si estuviera en casa.

Difícilmente estuvo nervioso ante unos 250 espectadores que estaban atentos a su desempeño. Ni siquiera su padre tuvo tanto público en el Masters del año de la pandemia.

Confiado, Charlie hizo que su palo diera unos cuantos giros antes de hacer sus disparos. Recogió rápidamente el tee tras el drive e incluso batió un puño en el aire en el hoyo 3, par 5, cuando se anotó un eagle, usando la madera 3 para un golpe de aproximadamente tres pies.

En la modalidad de “scramble", la dupla Woods entregó una tarjeta de 62 golpes, 10 debajo del par. Se ubicó a cuatro impactos de Mark Kuchar y su hijo Cameron.

“No me importa realmente mi juego”, dijo Woods. “Sólo quiero asegurarme de que Charlie tenga la mejor experiencia de su vida. Y la está teniendo”.

Charlie Woods es el chico de menor edad que ha participado en este torneo a 36 hoyos que comenzó a disputarse en 1995, y en el que participaban originalmente sólo los campeones de majors junto con sus hijos. El certamen se ha ampliado ahora a otros familiares. Al hijo le gusta tanto el golf como para haber comenzado a jugar ya en algunos torneos infantiles.

Una cámara de TV estaba unos 15 pies a la derecha de Charlie en el primer tee del Ritz-Carlton club en Grand Lakes. El jovencito hizo un swing demasiado rápido, y la pelota se desvió a la izquierda. Por lo tanto, la dupla prefirió usar el tiro de salida del padre. Charlie terminó embocando el putt para birdie. Y esa fue la última vez que los Woods usaron el tiro de salida de Tiger en un hoyo largo hasta el 15. Ayudó el hecho de que Charlie efectuó sus disparos 100 yardas más adelante del punto de salida de los jugadores de la Gira de la PGA para algunos hoyos.

Woods no se mostró sorprendido por el desempeño. “He visto ya esto, a diferencia de mucha gente”, dijo. “Muchos de los disparos que él realizó los ha hecho en casa, en (el club de la Florida) The Medalist, durante todo el año”.

La dupla Kuchar tiene una ventaja de dos golpes sobre los Singh, que ocupan el segundo sitio.

A day they won't soon forget.

Highlights from Tiger and Charlie Woods' 10-under 62 at the @PNCchampionship on Saturday. pic.twitter.com/r7GDNnPb3F

— PGA TOUR (@PGATOUR) December 20, 2020