El número uno del mundo, Novak Djokovic quien fungió como organizador del "Adria Tour" —una serie de mini torneos amistosos que comenzaron en su natal, Belgrado—, fue captado bailando sin camisa y abrazando a jugadores como Dominic Thiem, Alexander Zverev o Grigor Dimitrov, entre otras personas, durante el primer fin de semana de actividad del circuito.

El serbio decidió pasarla bien en la fiesta y un video se filtró en redes sociales en el que se le ve bailando y cantando sin ninguna medida de prevención.

A Djokovic no le importó; aseguró que no pretendía esconderse y recalcó que no infringió recomendación alguna del gobierno de su país.

"Sé que ha habido algunas críticas, especialmente de Occidente. Es difícil explicarle a la gente que la situación es realmente diferente en América o en el Reino Unido con respecto a Serbia y los países de alrededor", dijo, al término del evento.



Hasta el momento se ha detectado el coronavirus en cinco participantes: además del búlgaro, se han contagiado el croata Borna Coric, el serbio Victor Troicki, y dos entrenadores, uno del propio Novak Djokovic, Marko Paniki, y el de Dimitrov, Kristijan Groh.

A ellos se añade la mujer de Troicki, que está embarazada y también ha dado positivo, mientras que se espera conocer este martes el resultado del test al que se sometieron ayer en Belgrado Djokovic y los familiares que lo acompañaron a Zadar.

El número uno del tenis mundial, que preside el Consejo de Jugadores de la ATP y que rechazó hacerse la prueba en la ciudad croata, es objeto de duras críticas internacionales debido a lo que muchos ven como una falta de responsabilidad haber menospreciado la pandemia.

