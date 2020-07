Desde que estalló la crisis sanitaria por coronavirus, a principios de este año, en el mundo se contabilizan más de 13 millones de personas enfermas y casi 600 mil fallecidos, de los cuales, en México corresponden a más de 300 mil contagios y más de 36 mil personas que perdieron la batalla contra este virus. Además, los estragos son múltiples en diversas ramas de la vida, entre ellos el deporte, un sector que ha respondido mediante causas sociales.

Y para ayudar a víctimas de Covid-19, nació "Tesoros del Deporte", una subasta en favor del Hospital de Unidad Temporal del Centro Citibanamex, que atiende únicamente a pacientes Covid-19. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Manuel González, Director de Operaciones de Morton Subastas, dio detalle sobre algunos artículos disponibles y la finalidad de su participación.

"Se busca mantener activa la Unidad Temporal del Centro Citibanamex que atiende casos de Covid-19. Lo recaudado se irán a las respectivas campañas que se unieron a la causa y serán las encargadas a proporcionarlo en hospital. Lucha Libre AAA, NBA, la Liga Mexicana de Beisbol, la Femexfut, Club América, Atlas, Chivas, Tigres, Toluca, en fin, varias instituciones deportivas se unieron, el WBC también está aquí, no quiero dejar a nadie afuera. Nosotros como Morton Subastas, de más de 30 años de existir, nunca habíamos tenido una subasta a esta magnitud, tuvimos artículos muy puntuales, recuerdo un casco de Sergio Pérez, pero esta subasta tiene 68 artículos y tan diversos",mencionó el ejecutivo de la casa de subastas.

De igual manera, González destacó la labor no sólo del gremio deportivo, sino del personal médico.

"Al igual que un deportista tiene el deseo de ayudar, todos los que están en la unidad temporal, su labor es extraordinaria, están al frente de esta batalla luchando por este mal, creo que eso es impresionante".

Sobre los objetovos en puja, subasta que cierra este domingo 19 de julio, el director de operaciones indicó que "tenemos la red donde Omar Bravo anotó su gol 123, los guantes de 'Checo' Pérez en el GP México de 2019, butacas bordadas del Toluca, donde Nemesio Díez seguía cada domingo a los Diablos, un cinturón de campeón mundial de la WBC, me llama la atención porque lo ha portado 'Canelo' Álvarez , Floyd Mayweather, Mike Tyson, es una réplica que sólo la tienen estos campeones; tenemos un jersey de la Selección Mexicana del Mundial 2018, está autografiada por Chicharito, Héctor Moreno y Raúl Jiménez, tenemos por la AAA el uniforme completo de la Parka, este sonorense que murió a principios de año, el uniforme completo, desgastado; una máscara de Blue Demon Jr., y más piezas extraordinarias".

Aunque son tiempos de coronavirus para estar físicamente en una subasta, González también explicó el modelo a seguir.

"La gente que conoce el mundo de las subastas está acostumbrada a ir a un piso de subasta, levantar su paleta, ver el objeto físicamente y pujar por él. Por la pandemia no podemos tener eventos de capacidad mayor , entonces nuestro piso está cerrado, nosotros tradicionalmente hacíamos subastas a puerta cerrada como ahora, hacemos subastas mediante internet u ofertas mediante teléfono. A ésta le llamamos de tiempo determinado, dura dos semanas, arrancó lunes 6 de julio y termina domingo 19, a las 16:00 horas, es completamente por internet, el sistema te manda alerta cuando alguien pujó arriba de ti. Entre sábado y domingo veremos mucho movimiento en nuestra página.

Todos los que estamos en este proyecto no queremos poner una cifra, la meta es el cielo porque en medida que podamos recaudar más, más se podrá ayudar. Por ejemplo, el cinturón de boxeo que arranca en 100 mil pesos, termina 150 ó 200. Se pueden enganchar, pero no queremos poner tope... Es como regresarle algo a la sociedad, no cobramos nada. Creo que las figuras públicas del deporte se han volcado. Esta pandemia nos ha sacudido a todos, vimos lo frágiles que somos como seres humanos, como sociedad. Tenemos que juntar muchas fuerzas para salir adelante y el mundo deportivo no se aleja", concluyó.