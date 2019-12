Los Clippers de Los Angeles reafirmaron su protagonismo en la Conferencia Oeste, luego de que derrotaran 111-106 a los Lakers de Los Angeles, que concedieron su séptima derrota de la temporada pese a la presencia de los astros LeBron James y Anthony Davis.

Los Lakers cayeron gracias a una brillante actuación de Kawhi Leonard, quien anotó 35 puntos y que fue el puntuaje más alto de cualquier miembro de los Clippers en su historia en un juego que se celebró en Navidad.

Fue un juego cerrado de principio a fin, pero que dominaron los Lakers hasta el medio tiempo. Buena parte de ese dominio provino de la dupla integrada entre LeBron James y Anthony Davis. El primero terminó con 23 puntos, mientras que el exjugador de los Pelicans concluyó el encuentro con 24 unidades.

Pero los Clippers vinieron de atrás. Poco a poco emparejaron el partido, garcias a la actuación de Leonard, pero también por el buen desempeño de Paul George, quien terminó el encuentro con 17 unidades y tambien de Montrezl Harrell, quien aportó 18 puntos. Sin embargo, sería Patricik Beverly, quien haría la jugada del partido.

Merry Clipsmas to all, and to all a good night. pic.twitter.com/HWcUtx97Yj

— LA Clippers (@LAClippers) December 26, 2019