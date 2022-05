Ha llegado el domingo, día en que se correrá en los Estados Unidos el Gran Premio de Miami.

Esta, la quinta parada del Mundial de Fórmula 1, definió el sábado la parrilla de salida, donde el 1-2 fue para Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz, mientras que el 3-4 se los quedaron los Red Bull de Max Verstappen (actual campeón) y el mexicano Checo Pérez.



El Circuito Internacional en Miami Gardens debutó desde el viernes cuando se realizaron las primeras prácticas libres y el sábado vivió su primera clasificación.

Será este domingo que el complejo que también alberga el Hard Rock Stadium, sede de la NFL y el Miami Open en el tenis, reciba su primera GP de Fórmula 1.

IT'S RACE DAY IN MIAMI!

Bring on our first-ever Grand Prix in the Sunshine State! #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/xvbdSbswNw

— Formula 1 (@F1) May 8, 2022