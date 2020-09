Los Celtics no se dejaron dominar por el Heat y forzó el sexto partido en la final de la Conferencia del Este de la NBA.

Boston triunfó 108-121 sobre Miami, para acercarse 3-2 en la serie, disputada en la burbuja de Orlando.

No fue fácil para la quinteta de Brad Stevens, que tuvo que batallar para alcanzar a los de la Florida y superarlos. Al tener ventaja, la estrategia se convirtió en extenderla, en lugar de defenderla, ya que so pudo provocar la remontada del Heat.

La gran figura de la noche Jayson Tatum, con 31 puntos y seis asistencias. Pero el 0 de los Celtics no estuvo sólo: Jaylen Brown lo respaldó con 28 unidades y ocho rebotes.

Del Heat, las estrellas estuiveron frenadas, apenas 17 encestes para Jimmy -butler y 23 para Goran Dragic.

Un triunfo que da vida a los Celtics de regresar a unas Finales de la NBA, pero todavía le quedan por ganar dos compromisos más. Para Miami, fue su tercera derrota en los Playoffs de Orlando, que puede funcionarle para adquirir autocrítica.

El sexto duelo se disputa el domingo por la tarde. Mientras que este sábado, los Lakers buscan sentenciar la final del Oeste si vencen a los Nuggets.

NOT DONE YET #CELTICSWIN pic.twitter.com/aF2B16LN6P

— Boston Celtics (@celtics) September 26, 2020