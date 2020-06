Cancelan el Maratón de Nueva York

Este miércoles por la mañana, los organizadores de la Maratón de Nueva York anunciaron una noticia sobre la edición de este año programada para el 1 de noviembre, por la actual pandemia del coronavirus que mantiene paralizadas las grandes carreras alrededor del mundo.

New York Road Runners anunció la cancelación del maratón más grande después de coordinarse con la oficina del alcalde y decidir que la carrera planteaba demasiadas preocupaciones de salud y seguridad para corredores, voluntarios, espectadores y otros.

"Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo a los corredores de ruta de Nueva York por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y corredores", dijo el alcalde Bill de Blasio en un comunicado.

"Esperamos organizar la 50ª carrera del maratón en noviembre de 2021".

El maratón del año pasado incluyó un récord mundial de 53,640 finalistas. Los participantes de la carrera 2020 recibirán un reembolso completo de su tarifa de inscripción o una entrada garantizada para el maratón 2021, 2022 o 2023.

La maratón de la ciudad de Nueva York de 2021 está programada para el 7 de noviembre.

En nuestro país, los corredores inscritos para la justa programada para el 30 de agosto siguen sin recibir ninguna información.

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México hasta este día mantiene en pie la carrera aunque es evidente con las medidas de distanciamiento y el confinamiento que mantiene la población es casi imposible preparar una carrera de 42 kilómetros en dos meses.

Junto a ello, usuarios ya inscritos urgen en redes sociales a los organizadores que comiencen los reembolsos porque no piensan correr este año aunque se lleve a cabo.

