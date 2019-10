Caín Velásquez llegó a WWE y atacó a Brock Lesnar

Unos cuantos segundos le tomó a Brock Lesnar destronar a Kofi Kingston, para convertirse en el nuevo campeón de la empresa WWE.

Pero la fiesta en el Staples Center para el fortachón también fue efímera, ya que tras los primeros acordes de la música de presentación de Rey Mysterio, la sonrisa del campeón se borró cuando descubrió que el enmascarado salió de los vestidores acompañado por el excampeón de la UFC, Caín Velásquez.

Velásquez no lo dudó y atacó a la 'Bestia Encarnada' para revivir la rivalidad que nació en el octágono de las artes marciales mixtas.

Cabe recordar que en el pasado Velásquez destrozó a Brock Lesnar, quitándole el campeonato peso pesado de UFC, en una de las peleas mas recordadas y con que se consagró a Caín.

Ahora ese encono aterriza en la WWE, y el emporio que encabeza Vince McMahon se 'frota las manos' para enfrentarlos sobre el enlonado.



RIGHTS AND LEFTS!!!@cainmma is taking it to #TheBeast!!! #SmackDown @BrockLesnar pic.twitter.com/Mu3dTEf42D

— WWE (@WWE) October 5, 2019