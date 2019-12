Caddie es expulsado por bronca con un aficionado en la President's Cup

Kessler Karrain, caddie de Patrick Reed, fue expulsado de la President's Cup por empujar a un aficionado de la galería.

La frustración del jugador del equipo de Estados Unidos se extendió hasta los fanáticos, quienes se han encargado de molestar al campeón del Masters de Augusta de 2018.

Patrick Reed's caddie defending his cheating employer's honour. Go home. You're not welcome here. pic.twitter.com/z1nB8LHerA

— Benjo (@brushbrook) December 14, 2019