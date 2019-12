Celestino sabe bien de qué se trata cuando de injusticias y discriminación por color o raza se trata.

Más de 15 años tras la rejas, sin alguien que lo ayudara a demostrar su inocencia, lo curtieron para volver a las calles con la mente puesta en el rescate de los suyos. Su comunidad triqui.

Los peligrosos rumbos de la Candelaria lo recibieron, pero las oportunidades eran tan pocas como la última vez que había pisado el pavimento en libertad.

Sin embargo, su vida en la cárcel no fue tan mala. Mató su tiempo y borró el rencor aprendiendo a boxear, eso lo ayudó a lidiar con los problemas adentro, y ahora, a enseñar a los niños y jóvenes triquis, que hay un camino para salvarse de su destino. “Estamos reeducando a la comunidad indígena de la región triqui, que ha sido oprimida y discriminada en la Ciudad de México, el box nos permite abrir una puerta para sentirnos incluidos. A la sociedad, hacerle entender que esto si cambia y da frutos, porque nos hacen caso sin la intención de que esto perdure, sino para que ya no los molestemos”.

El boxeo lo eligió y él no opuso resistencia, “porque da disciplina y ayuda a sacar de la cabeza los problemas que nos aquejan, y así podemos aprender más, con constancia para aprender, eso nos ayuda a enfrentar también la vida”.

En la reclusión, aprendió a valorar a su comunidad, “entender que podemos llegar a trascender y ser respetados. Que no nos dejen postergados, comer con todos en la misma mesa, incluidas nuestras tradiciones. Que podemos dar la batalla por México, sabemos hacerlo porque venimos de trabajar de sol a sol”.

Empezó la aventura con un alumno, ahora tiene más de 70 niños, niñas y jóvenes bajo su mirada, en el gimnasio comunitario 'Carita feliz'. “Pero necesitamos espacios, espacios donde no haya discriminación. Porque en un gimnasio es lo primero que sucede cuando se dan cuenta de que no tenemos los recursos económicos para estar ahí. Yo les regalo eso porque estoy convencido de que nos va a dar para más. No nos rendimos”.

Por ahora, aprovechan cada rincón del estacionamiento del edificio donde viven, un espacio en el que durante más de 30 años existieron casas de lámina, donde sobrevivieron sus padres y abuelos a la espera de un mejor futuro.

Este viernes, Cleto Reyes, Heat MX y boxeadores del gimnasio la 'Vieja Guardia', les regalaron equipo para seguir preparándose, además de compartir con ellos el entrenamiento.

