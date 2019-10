Atlantis Jr. está firme en el CMLL y hará un cómic de su personaje 

A unas semanas de cumplir su primer año como Atlantis Jr., la fama no nubla la mente del heredero del ‘Ídolo de los Ñiños”, a quien le sorprenden las versiones que lo relacionaron con la empresa Triple A, rival directa del CMLL, su casa luchística.

“Es algo completamente falso. El día del evento magno de ellos (Triplemanía) con el que se me relaciona, yo trabajé en la Arena Coliseo, no sé por qué inventan ese tipo de chismes, incluso diciendo que me tomé fotos y más cosas, no sé qué buscan”, lamentó el joven enmascarado.

Y de paso aclaro que tampoco su padre busca cambiar de aires. “También dicen que Atlantis quiere salir del Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando no tenemos motivos para hacerlo. A mi padre le han dado trabajo durante muchos años, a mi me permitieron debutar. Somos fieles y hay que mostrar lealtad”.

HÉROES ANIMADOS

Enfocado en hacer crecer el legado que heredó, el junior, quien en julio del próximo año terminará la carrera de Animación y Arte Digital, una promesa que le hizo a su padre cuando le dio la oportunidad de luchar, ya tiene planes para fusionar sus Dos pasiones.

“Tengo muchos proyectos, entre ellos sacar una caricatura de Atlantis y Atlantis Jr., en el pasado le hicieron uno pero a la gente seguro le gustaría algo nuevo”, compartió.

Un sueño que estaría tan lejos de concretarse. “De hecho ya estoy trabajando en un cómic y espero muy pronto poder mostrar algo de él. Quiero aprovechar mi carrera para darle mucha más fuerza al personaje”.