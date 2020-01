Así vivió Gaby López el título de Tournamet of Champions

La mexicana Gaby López es múltiple campeona de la LPGA. Esta mañana, la tricolor conquistó el Tournamet of Champions, su segundo título en la máxima categoría.

Fue un camino largo para la tricolor, quien peleó siete hoyos de desempate con la japonesa Nasa Hataoka para quedarse con la victoria.

“Sabía que estaba muy bien con el putt, aunque me costó encontrar un buen punto para embocar el birdie. Al final, se logró”, relató Gaby vía telefónica a EL UNIVERSAL Deportes.

En el séptimo hoyo de desempate, que se alargó este lunes porque no alcanzó la luz de sol para definir a la campeona en el Diamond Resorts en domingo, la bola de López quedó a ocho metros de la bandera, mientras que la japonesa se quedó a 4.5.

“Tenía que meterla porque Nasa quedó más cerca que yo, entonces esa presión, la obligación de acertar, me ayudó para ganar”, comentó la jugadora de 26 años de edad.

Fue el segundo festejo para López como profesional. El primero ocurrió en noviembre de 2018, en China. La felicidad fue la misma que aquel logro, pero la celebración de hoy, con mayor tranquilidad.

“En China estaba alterada, con muchos sentimientos y muy nerviosa. Era la primera vez y no podía tranquilizarme”, continuó. “Esta mañana, fue diferente, porque estaba mentalmente preparada desde el último hoyo del torneo, para darme la oportunidad de competir por la victoria”.

López narró su preparación para salir con el título en manos en Florida y superar la experiencia de la japonesa.

“Ayer acabé cansada. Fui a cenar al mismo lugar donde cené en toda la semana. Le dije a mi caddie, Alonso, que no podíamos cambiar la rutina. Me preparé como si fuera una ronda normal, me levanté a las 5 de la mañana, desayuné, fui al gimnasio, practiqué y en el calentamiento de putt trabajé los golpes de 20 y 25 pies, porque sabía que eso sería la diferencia”.

Gaby no tiene espacio para más festejos porque la próxima semana tiene otro certamen, el Gainbridge en Boca Rio.