El británico Andy Murray no participará en el próximo Abierto de Australia (20 enero-2 febrero) debido a una lesión en la ingle, anunció este sábado su representante Matt Gentry.

El antiguo número 1 del mundo de 32 años, actual 125º del mundo, se lesionó en la Copa Davis en Madrid (España) a mediados de noviembre. Esa lesión "no se curó todo lo rápido que se esperaba", indicó Gentry.

"Trabajé muy duro para estar en un estado en el que pueda jugar al más alto nivel, y estoy decepcionado por no poder estar disponible para jugar en Australia en enero", afirmó Murray.

"Desgraciadamente esta lesión es más complicada de lo que pensábamos y como medida de precaución debo remediarlo antes de regresar a las pistas", precisó.



Excited and proud to announce that for last two years I've been filming my (long) journey back from injury. Andy Murray: Resurfacing hits @primevideouk on Friday the 29th of November and I look forward to hearing what you all think about the film.

@primevideosport pic.twitter.com/IJe8QZ9YAy

— Andy Murray (@andy_murray) November 7, 2019