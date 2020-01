Abraham Ancer y Dustin Johnson, comprometidos con jugar el WGC México

El mexicano Abraham Ancer y el campeón defensor del WGC México Championship, Dustin Johnson, se comprometieron a jugar el torneo, que regresa Club de Golf Chapultepec del 17 al 23 de febrero de 2020.



Ancer clasificó para el WGC en virtud de avanzar al TOUR Championship en agosto del año pasado. El tamaulipeco obtuvo el mejor resultado de su carrera en el PGA Tour en el NORTHERN TRUST (segundo lugar), el primer torneo de los Playoffs de la FedExCup, para asegurar su boleto a East Lake como uno de los 30 mejores jugadores de la temporada.



Con los resultados favorables al final de la temporada, Ancer también se convirtió en el primer jugador mexicano en participar para el Equipo Internacional de la Presidents Cup y mostró ser un miembro valioso del conjunto dirigido por Ernie Els, con un récord de 3-1-1.



Esta será la tercera aparición del tricolor en el México Championship, después de haber terminado 52 y 39 en 2018 y 2019, respectivamente.



"Este torneo me ayudó mucho, jugué contra los mejores jugadores del mundo en un campo que no es fácil de jugar," dijo Ancer. "Tienes que saber jugar aquí, es un campo complicado y me enseñó mucho."



La temporada PGA Tour 2019-20 de Ancer se reanudará en el Sony Open, este fin de semana en Hawai.



Johnson también participó en la Presidents Cup pero como miembro del victorioso equipo de Estados Unidos.

DJ se coronó en la edición pasada del WGC- México Championship, su título 20 de su carrera en el PGA TOur y su segundo en el Club Chapultepec (2017).

Otros ocho participantes de la Presidents Cup se unirán a Ancer y Johnson en el Club de Golf Chapultepec: Bryson DeChambeau, Sungjae Im, Marc Leishman, Hideki Matsuyama, Louis Oosthuizen, Xander Schauffele, Webb Simpson y Gary Woodland.