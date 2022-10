La Jornada 17 del Apertura 2022 ya está en marcha. Es la última de la fase regular y este sábado tiene algunos partidos, que tendrán importancia para conocer cómo se disputará la parte final del campeonato mexicano.

Los partidos comenzaron el viernes, con la victoria 1-2 de América sobre Pumas en el Estadio Cuauhtémoc y el triunfo 3-1 de FC Juárez sobre los Pumas de Andrés Lillini.



Aquí te contamos qué juegos hay este sábado:

Atlético de San Luis vs Tigres - 17:00 horas

Rayados vs Pachuca - 17:05 horas

Atlas vs Necaxa - 19:05 horas

Cruz Azul vs Chivas - 21:05 horas



PARTIDOS DEL DOMINGO

Estos son los juegos, que se llevarán a cabo el domingo, con los que se pondrá fin al torneo regular del Apertura 2022:

Toluca vs Querétaro

Santos vs Mazatlán FC

León vs Xolos

