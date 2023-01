Ha comenzado el año nuevo y esto significa que faltan muy pocos días para que inicie el Clausura 2023 de la Liga MX.

Será en esta primera semana del año que el futbol mexicano reinicie sus actividades con el nuevo semestre, en el que el Pachuca llegará con toda la intención de defender su corona, obtenida el torneo pasado (Apertura 2022).

Todo esto ha causado dudas en el aficionado, pues el extraño tiempo en que fue colocado el Mundial de Qatar 2022 (noviembre y diciembre), hizo que muchos perdieran su orden en los calendarios de futbol.

¿Cuándo inicia el Clausura 2023 de la Liga MX?

La Jornada 1 del Clausura 2023 de la Liga MX se pondrá en marcha el viernes 6 de enero.

El choque entre el Necaxa y el Atlético de San Luis a las 19:00 horas abrirá las actividades del futbol mexicano.

Ese mismo día el Mazatlán enfrentará en casa al León a las 21:10 horas.



El resto de partidos de la Jornada 1 del Clausura 2023

El sábado 7 de enero se jugarán: América vs Querétaro, Atlas vs Toluca y Monterrey vs Chivas

El domingo 8 de enero se jugarán: Pumas vs FC Juárez, Santos vs Tigres y Xolos vs Cruz Azul