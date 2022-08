A pesar de ser antepenúltimos de la tabla general con solo 9 puntos, tener 21 goles en contra, suspendidos y lesionados, la esperanza del bicampeón Atlas de clasificar por lo menos al repechaje de este Apertura 2022 está intacta, tal y como lo mencionó el ahora capitán, Martín Nervo.

"Si no tuviéramos fe de que podemos ingresar al menos al repechaje no estaríamos acá. Estamos decididos de ir hasta el final juntos pase lo que pase. Es una frase antes de cada partido desde hace dos años. Así será, mientras las matemáticas nos den vamos a pelear hasta el final. Hasta la última gota por el equipo es todo lo que te puedo decir, son momentos de mucha reflexión y de hablarnos muchas cosas de entre nosotros y estamos todos en el mismo pensamiento y por eso estoy tranquilo, sé que vamos a pelear por meternos ahí, estando una vez adentro es un torneo aparte. El primer objetivo es ingresar al repechaje y de ahí arrancar otra cosa", dijo el defensa central argentino.



Sobre su partido del fin de semana, dentro de la Jornada 12 del Apertura 2022 ante los Pumas, Hugo Martín Nervo sabe de la peligrosidad del rival, que aunque está en igualdad de circunstancias, con crisis futbolisitica y de resultados.

"Va a ser un partido durísimo. Se me viene a la mente la semifinal con ellos. Un partido trabado, físico. Se me hace que este será igual o similar. Por los momentos de los dos y por estar obligados a ganar y tener chances. Después con respecto a lo otro hay que tener formas. No soy de pensar de ganar como sea", indicó Nervo.