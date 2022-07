Los Diablos Rojos del Toluca vencieron 3-2 a los bicampeones, el Atlas, en partido de la segunda fecha del Apertura 2022 del fútbol mexicano, y trepó a la cima del torneo. Con este resultado, el Toluca se posicionó como líder de la competencia con seis puntos y el Atlas se quedó con uno.

La segunda fecha del torneo se cerró en el estadio La Corregidora donde los 'Rayos' del Necaxa vencieron 2-1 a los 'Gallos Blancos' del Querétaro. El Necaxa consiguió sus primeros tres puntos y el Querétaro se quedó en el fondo de la clasificación sin unidades.



La jornada comenzó el viernes en el estadio Mazatlán donde con un gol del francés André-Pierre Gignac, los Tigres vencieron a los 'Cañoneros' del Mazatlán. Más tarde, el Puebla de Nicolás Larcamón s eimpuso en el estadio Cuahtémoc al Santos Laguna, el equipo de La Franja está por detrás del Toluca en lo alto de la tabla.

Puedes ver: "Liga MX: La galería de los mejores momentos de la Jornada 2 de la Liga MX"

Por su parte, el FC Juárez se metió al estadio Caliente para derrotar 0-2 a los Xolos de Tijuana. En la actividad sabatina, el León se levantó de una desventaja de tres goles para rescatar el empate 3-3 con los Pumas en el estadio Nou Camp.

En un partido con volteretas jugado en el estadio BBVA, los 'Rayados' del Monterrey se impusieron 3-2 a las 'Águilas' del América. En el estadio Azteca, en partido entre equipos dirigidos por entrenadores uruguayos, los 'Tuzos' del Pachuca de Guillermo Almada venció 2-1 a la 'Máquina' del Cruz Azul.



ASÍ MARCHAN LAS POSICIONES TRAS LA SEGUNDA FECHA DEL APERTURA 2022

ASÍ SE JUGARÁ LA TERCERA FECHA DE LA LIGA MX

Miércoles 13 de julio

América vs Toluca



Viernes 15 de julio

Puebla vs León

FC Juárez vs Querétaro



Sábado 16 de julio

Atlas vs Cruz Azul

Santos vs Chivas



Domingo 17 de julio

Pumas vs Necaxa

Atlético de San Luis vs Rayados

Tigres vs Xolos



Lunes 18 de julio

Pachuca vs Mazatlán FC