No hay duda, la Expansión MX ha sido una buena idea, y este día arranca.

Hay Fair Play financiero de los equipos, hay desarrollo de los clubes. Llegan dos nuevas franquicias, y se jugará con 18 conjuntos. Hay mejores finanzas y los jugadores mexicanos tienen mayor futuro.

Pero “no hay ascenso, y eso pesa demasiado”, menciona Luis Miguel Salvador, presidente deportivo del Mérida.



Ese detalle es lo que no deja de molestar a los competidores de esta Liga, exPrimera A, ex de Ascenso, el que como premio deportivo tienen nada, lo cual duele.

“El que ya haya 18 equipos da más seriedad, ya no somos impares. Todos jugaremos cada fin de semana”, manifiesta Salvador.

“Poco a poco, la Liga de Expansión ha crecido”, acepta, pero es lógico: “Falta la motivación que te da el ascenso, es la razón de ser de cualquier Liga en todo el mundo”.

¿Por qué en México no se permite el ascenso? Por una serie de limitantes que exige la Liga MX, requisitos que parecen muy exagerados, menciona el directivo: “En España ascendieron equipos cuyos estadios son sólo para 15 mil personas...”.



