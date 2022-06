Jared Borgetti pide a Chicharito Hernández en la Selección Mexicana

Jared Borgetti pide que se llame a Javier Hernández a la Selección Mexicana. Pero también sabe que no va a pasar. Borgetti señaló que si cuando la Selección tuvo problemas para clasificar a Qatar no se dio la convocatoria del Chicharito, "hoy que ya se tiene el boleto, menos lo van a llamar". Jared Borgetti quien participó en dos Copas del Mundo por México, dijo acerca de la exclusión del máximo goleador de la Selección.



"Si me preguntas si tiene que estar, digo que sí, pero también sé que será difícil que se dé esto. Parece que hubo acercamientos y no se llegó a nada. Parece que no se va a dar". Va con la lógica el exgoleador, "si cuando había problemas rumbo a la calificación no se le convocó, ahora que ya se está en el Mundial, pues menos pasará".

Jared es optimista con la actuación del equipo mexicano en Qatar. "Me ilusiona que México siempre ha dado buenos Mundiales desde 1994 a la fecha. Hoy eso puede volver a suceder". Es una gran selección, dijo "es la que más jugadores en Europa tiene, espero que lo demuestren en la cancha ".