Inés Sainz niega interés por comprar al Querétaro: "Hay muchos intereses más allá de la pasión"

Gallos Blancos de Querétaro busca nuevos dueños interesados en regresar al equipo a los primeros planos de la Liga MX, una misión complicada por los múltiples castigos y episodios de violencia vividos en la plaza.

Una de las posibilidades para hacerse del equipo queretano, la comunicadora Inés Sainz descartó la posibilidad de involucrarse en el balompie mexicano, por las malas mañas e intereses que se viven más allá de lo deportivo.



"No, yo me descanté mucho del mundo del futbol cuando me di cuenta la calidad… Te das cuenta que hay muchos intereses más allá de la pasión real por el deporte y por hacer las cosas bien, prefiero mantenerme de este lado, disfrutándolo, gozándolo, y no entrar en estas grillerías”, mencionó la presentadora en entrevista con el medio RTQ.

La famosa conductora agregó que lamenta mucho el mal paso del equipo, especialmente por la afición que siempre se encuentra apoyando y presente en el Estadio Corregidora.

"Claro (que me duele) porque siempre hemos sufrido y tenemos una afición a todo dar, bien respondona, ahí está lista y atenta para apoyar al equipo, incluso cuando no estaban bien posicionados en la tabla siempre el estadio por lo menos al 70% lleno”, comentó.