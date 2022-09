Guillermo Ochoa rompe el silencio sobre su renovación con el América

Guillermo Ochoa termina contrato con el América en diciembre, pero el histórico guardameta mexicano no se ve lejos del Nido; deja las puertas abiertas.

“Estamos en pláticas, por supuesto que mi prioridad siempre va a ser el club. Ya se trabaja en ello, mi contrato termina en diciembre y si conviene a ambas partes por supuesto que me gustaría quedarme muchos años más en el club y de no ser así, tengo que explorar otros destinos porque voy a seguir jugando por muchos años más”, declaró el meta mexicano en la develación de su estatua en el Museo de Cera.

Paco Memo aceptó que tiene ofertas de diversas partes del mundo, incluido en España; sin embargo, reconoce que su prioridad es el actual torneo con las Águilas.



"No me veo jugando en otro equipo que no sea el #América. Soy fiel al club", Memo Ochoa sobre su fin de contrato en diciembre pic.twitter.com/cNFzO1H01A — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 8, 2022

“Mi prioridad es América. Ahora que tengo el pasaporte español se me han abierto puertas desde el día uno que regresé a equipo. Mi cabeza en estos momentos está en el club y es donde debe estar. Si el club así lo quiere y llegamos a un buen arreglo, poder continuar muchos años más, me encantaría”,agregó el cuatro veces mundialista con la Selección Mexicana.

Guillermo Ochoa fue contundente y reafirmó su fidelidad al club: No me veo jugando en otro equipo en México que no sea América. Soy fiel al club, soy fiel a la institución y de momento va por buen camino, así es que ya veremos. De no ser así, agradecido como siempre con el club”, concluyó.