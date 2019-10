El Gran Premio de México de la Fórmula Uno fue reconocido como como la mejor experiencia deportiva de los Leaders Sports Awards 2019, premios que reconocen la labor de las compañías, eventos e individuos que constantemente innovan para mejorar la experiencia de los aficionados en la industria de los eventos deportivos.



La Fiesta que desde hace cinco años se vive en la capital de nuestro país, triunfó en la cateogría de “Mejor Live Experience” .

La carrera mexicana compitió contra otras destacadas experiencias deportivas como el US Open 2018, Drone Racing League at BMW Welt, Pool Deck at the Gabba Stadium y Overwatch League Grand Finals.



Sin embargo, los jueces reconocieron la creatividad y calidad de la celebración del podio del FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018, que incluyó una presentación en vivo por el DJ internacional Armin Van Buuren ante más de 30 mil aficionados, al ofrecer a todos los asistentes una experiencia única y del máximo nivel.



“Cada año nos esforzamos por ofrecer a todos los asistentes a nuestro evento una experiencia memorable que además ponga en alto el nombre de México. Recibir este premio como ‘Mejor Live Experience’ representa un gran orgullo y satisfacción a nuestra labor como organizadores; sin duda esto nos impulsa a seguir trabajando para continuar ofreciéndole a la afición mexicana la mejor F1®ESTA”, aseguró Federico González Compeán, Director General del Fórmula 1 Gran Premio México



González Compeán asistió a Londres para recibir el galardón durante la ceremonia que se celebró el 9 de octubre en el Museo de Historia Natural de la capital inglesa.

Este logro obtenido durante los Leaders Sports Awards 2019 se suma a otros éxitos previamente alcanzados por el la GP de México como los cuatro reconocimientos consecutivos a “Mejor Evento del Año” y los premios como “Promotor del Año” recibidos durante los FIA Americas Awards.