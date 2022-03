Toluca tendrá de regreso a Luis García en la portería, "Es tiempo de recomponer"

El portero de los Diablos Rojos del Toluca , Luis García Palomera, está totalmente recuperado y con ganas de retomar la titularidad con el equipo este domingo en el juego contra el Puebla. “Tuvimos un descanso muy bueno que nos favorece a nosotros para trabajar varios aspectos, defensivo y ofensivo, que nos han venido haciendo falta en los últimos partidos. Se viene un rival muy complicado, muy intenso, y nosotros debemos estar muy bien defensivamente para hacerlo de la mejor manera. Creo que tienen buenos jugadores, rápidos, desequilibran por las bandas y a esperar eso, que es una de las fortalezas de ellos”, comentó el cancerbero.

El de Talpa de Allende, Jalisco, aseguró que los Diablos son conscientes de que revertir la situación está en ellos, en hacer valer la condición de local. Superada la lesión, Luis García está listo para reaparecer con los Diablos luego de poco más de 16 días que estuvo inactivo. “Lamentablemente uno no quiere eso porque yo no quería dejar así al equipo, te quedas con ese enojo de que querías estar en los momentos importantes donde el equipo te necesitaba, o te sentías bien para seguir con la titularidad, también está Gustavo (Gutiérrez) que trabaja para eso. Es muy importante esa competencia sana y esa competencia donde si no está uno, está el otro para asumir la responsabilidad”.



Con ello, tras el parón obligado por la lesión, Luis García dijo que se siente motivado de volver a defender el arco escarlata, y buscará hacerlo de la mejor manera ante un Puebla que seguro exigirá: “Fueron 16 días aproximadamente donde estuve parado y ahora estoy muy contento de regresar e integrarme al equipo. Veo a un equipo con mucha hambre, yo creo que Toluca va a cambiar la cara. Estoy convencido de eso porque lo veo en todos mis compañeros, en el cuerpo técnico, en todos los que pertenecemos al grupo. Estoy convencido que este domingo vamos a salir a dar lo mejor de nosotros, y con garra y mucha actitud vamos a sacar esto adelante”, confió.

Finalmente, sobre lo que puede esperarse del Puebla de Nicolás Larcamon, señaló: “Creo que es un Puebla unido, siempre pelean a cualquier cancha, eso es muy importante para cualquier grupo. Nosotros también hemos trabajado mucho eso; tenemos que sacar la garra y la actitud para sacar partidos importantes que se nos han escapado en casa”. “Es fundamental para nosotros para revertir la situación. Esperamos un Puebla muy rápido, fuerte tanto mental como futbolísticamente, tenemos que salir a hacerlo mejor que ellos”, subrayó.