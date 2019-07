Suspenden por mal clima la semifinal de Estados Unidos y Jamaica

Nashville.- La otra semifinal de la Copa Oro, entre Estados Unidos y Jamaica, se suspendió por tormentas eléctricas cercanas al estadio Nissan.

El conjunto de las barras y las estrellas ganaban el duelo con un tanto de Weston McKennie.

Las actividades se detuvieron al minuto 16, cuando el árbitro Iván Barton fue notificado de las condiciones climatológicas. El silbante convocó a los capitanes, Tim Ream, de Estados Unidos, y Andre Blake, de Jamaica, para anunciarles la situación.



Due to lightning in the area, tonight's match is under a severe weather delay.

Fans in @NissanStadium should seek shelter. Stay tuned here for more updates.#GoldCup2019

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) 4 de julio de 2019