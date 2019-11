A más de dos horas de que inicie el juego entre Tiburones Rojos y América, el cual podría ser el último de los jarochos durante bastante tiempo en el Luis "Pirata" Fuente, lo que más se vende no son los boletos en la reventa. Sino los hules para taparse de la lluvia.

El norte que cayó sobre el puerto trajo lluvia, una lluvia que no ha dejado de manifestarse desde las 16 horas, y parece que no se quitará durante mucho tiempo.

Por eso, cuando se llega al estadio lo primero que se oye es "capas de a 20", por mucho que los revendedores intenten vender su mercancía... Los precios normales van de 300 pesos a 2500 pesos..., pero ellos los venden de 500 hasta 3 mil pesos.

La lluvia no cesa ni cesará, aún así los "huleros" no dejan de vender ni tratar de sacar provecho... "capas de a 20, para usted, dos por 40", de oferta, esos gritos tapan los de "boletos de generales, que ya ni hay en taquilla".

A todos ellos no les interesa por ahora que se desafilie o no al Tiburón, solo esperan que los hules se vendan, que los boletos no se queden y los gordos, hamburguesas y empanadas de pescado se terminen.

Ya después verán lo que viene.

