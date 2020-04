Matheus Doria, defensa central de Santos Laguna, consideró que en México hay futbolistas de una excelente calidad que son mal valorados, y explicó que un ejemplo claro es su compañero Gerardo Arteaga.

“Hay jugadores mexicanos que son buenísimos, de mucha calidad aquí y que no son tan valorados como deberían de ser”, dijo el zaguero laguneros.

Sobre el caso particular de Arteaga, mencionó: “si Gerardo jugara en Brasil la gente pensaría que es bueno, que miren los equipos de Europa, con esa confianza de la gente de decir que es bueno, él va a ser buenísimo, la gente no habla de él como debería de hablar”.

Aceptó que en Brasil existe una mala perspectiva del nivel que hay en la Liga MX, algo que les ha dejado en claro a sus compatriotas cada vez que puede.

“Es un tema del que me gusta hablar, porque tengo muchos amigos de Brasil que dicen cosas de la Liga mexicana que son equivocadas, no conocen el futbol mexicano y salen diciendo tonterías”, declaró a una televisora internacional.

Destacó que en Brasil “sí, somos mejores, pero de aquí (México) salen muy buenos jugadores de fuerzas básicas, pero la gente no ve esas cosas, aparte. El futbol mexicano me gusta mucho porque les gusta jugar con el balón en los pies, salir jugando desde atrás, no tienen miedo de driblar, así como en Brasil también lo veo aquí”, sentenció.