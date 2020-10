En Santos la sensanción es que se desperdició una gran oportunidad para pasar al Pachuca en la tabla de competencia. Guillermo Almada, el técnico, lo dejó ver así: “Me deja insatisfecho el marcador, queríamos ganar, pero el trámite del juego fue muy intenso con mucho ritmo. La idea siempre fue seguir buscando, tomando riesgos, pero con más precisión para encontrar los espacios”.

Acepto que “Pachuca hizo un gran partido, lo vi muy bien, tiene grandes jugadores”. Había que ganar este partido, “Si era una oportunidad clave para ganar y sumar de a tres, las ganas estuvieron, pero no la claridad. Ahora hay que recuperar el plantel y pensar en el San Luis”.

Lo que hay que mejorar es: “Tener más volumen de juego de cara al marco. Recibimos un gol que lo habíamos avisado, pero al final controlamos bien, debimos jugar más por la banda, hay que tener más claridad para abrir ese tipo de defensa”.

No es pretexto, pero “nos faltan jugadores claves que de cara al marco son muy peligrosos, no es excusa pero se nota la ausencia”. Almada no piensa en entrar a la Liguilla o al repechaje: “Lo único que pensamos es el San Luis, no podemos ver más allá. Eso sí, hay que asegurar lo más pronto posible la clasificación, después haremos cuentas para saber si nos alcanzó para entrar directo u otra fase”.