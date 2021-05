Sami Khedira anuncia su retiro del futbol

El alemán Sami Khedira , campeón de la Copa del Mundo y de la Champions League en el mismo año (2014), anunció su retiro como futbolista profesional. A sus 34 años de edad, el mediocampista comunicó en sus redes sociales que este fin de semana será su último como jugador, cuando su equipo actual, el Hertha Berlin, visite al Hoffenheim.

“Después del partido del sábado llega el momento de despedirse. ¡Estoy tan orgulloso de haber tenido la oportunidad de vivir todos estos momentos especiales! Gracias a todos los aficionados, compañeros, entrenadores y por supuesto a mi familia y amigos”, escribió Sami.

Khedira empezó su trayectoria en el Stuttgart –donde coincidió con los mexicanos Pavel Pardo y Ricardo Osorio– y se coronó en la temporada 2006-07. Después de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, firmó para el Real Madrid, en el cual ganó Liga española (2011-12) y la Champions League de 2014.

Ese mismo año, formó parte fundamental en el combinado teutón levantó el trofeo del Mundial de Brasil, aunque se lastimó momentos antes de final ante Argentina y su lugar en el centro del campo lo tomó Christoph Kramer, quien no terminó el cotejo por un golpe en la cabeza.



After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. pic.twitter.com/tCkwb38PgE

— Sami Khedira (@SamiKhedira) May 19, 2021