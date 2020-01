Salcedo "relajado" a pesar de no ser convocado por Tigres

La directiva de Tigres dice que Carlos Salcedo está seguro en el equipo y que le ayudarán a cambiar su conducta en redes sociales, pero, al futbolista parece que no le interesa mucho eso, en Instagram apareció, como dijo él, "muy relajado", en una fiesta, contestando mensajes.

Cuando se me preguntó el porqué no había sido convocado, respondió: "No tengo me menor idea". Desde las finales del torneo pasado, Salcedo ha sido señalado por la afición de Tigres como uno de los jugadores con más bajo nivel, responsabilizándolo de la eliminación en cuartos de final contra el América.

Sabadito agusto Con vista al Cerro de La Silla ... GPI Compadre @Csalcedojr pic.twitter.com/lR3ldkEocy — Jair Ramos (@SoyJairRamos) January 11, 2020

Después de eso los rumores de su salida han crecido, y se hablaba de ofertas de Europa y México, lo cual no se ha concretado. Ricardo Ferretti, técnico de Tigres dijo que su no convocatoria nada tenía que ver con su conducta en redes sociales. Y a Salcedo, parece, es lo que menos le importa.